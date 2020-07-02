На кордоні так званої "ДНР" з Російською Федерацією поступово збільшуються черги

Як повідомляє Politeka.net, у чергах стоять люди, які прагнуть якомога швидше виїхати з «ДНР» після повноцінного відкриття пунктів пропуску, пише телеграм-канал «Dontel. Донецький.

Ближче до 20 годин в середньому на митних пунктах близько 30 транспортних засобів, а також до 100 осіб пішої черги.

Пропускна здатність при цьому досягає близько 10 машин і 15 осіб на годину.

Відомо, що громадянам, у яких є паспорта «ДНР», Росії, або ж України, як при виїзді з «республіки», так і при в'їзді, продовжують давати для заповнення бланки про двотижневої самоізоляції.

Раніше ми писали, що бойовики самопроголошеної "ДНР" відмовилися випускати людей на підконтрольну Києву територію

Про це заявив один з ватажків терористів Владислава Бердичівського

Так званий "депутат" показав на своєму Телеграм-каналі величезну чергу на контрольно-пропускному пункті, яка зібралася 10 червня. Представник бойовиків заявив, що найближчим часом незаконні влади так званої "ДНР" не збираються відкривати в'їзд і виїзд з окупованої території Донбасу. Він також заявив, що рішення про пропуск людей на КПВВ повинні приймати виключно російські найманці.

"ДНР не відкриває кордон, про відкриття буде оголошено офіційними особами республіки", - написав один з лідерів бандформувань. "Не так званим штабом оос, не Зеленським або Шмигалем".

Нагадаємо, РФ почала масову ліквідацію на Донбасі, люди вийшли на бунт: "Геть від нашої...".

Як повідомляла Politeka, ватажок "ДНР" обізвав українців "заблудлими росіянами" і поплатився.

Також Politeka писала, що сильний союзник України поставив Зеленського в глухий кут через Донбас.