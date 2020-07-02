На границе так называемой "ДНР" с Российской Федерацией постепенно увеличиваются очереди

Как сообщает Politeka.net, в очередях стоят люди, которые стремятся как можно быстрее выехать из «ДНР» после полноценного открытия пунктов пропуска, пишет телеграм-канал «Dontel. Донецкий.

Ближе к 20 часам в среднем на таможенных пунктах порядка 30 транспортных средств, а также до 100 человек пешей очереди.

Пропускная способность при этом достигает около 10 машин и 15 человек в час.

Известно, что гражданам, у которых есть паспорта «ДНР», России, или же Украины, как при выезде из «республики», так и при въезде, продолжают давать для заполнения бланки о двухнедельной самоизоляции.

Ранее мы писали, что боевики самопровозглашенной "ДНР" отказались выпускать людей на подконтрольную Киеву территорию

Об этом заявил один из главарей террористов Владислава Бердичевского

Так называемый "депутат" показал на своем Телеграм-канале огромную очередь на контрольно-пропускном пункте, которая собралась 10 июня. Представитель боевиков заявил, что в ближайшее время незаконные власти так называемой "ДНР" не собираются открывать въезд и выезд с оккупированной территории Донбасса. Он также заявил, что решение о пропуске людей на КПВВ должны принимать исключительно российские наемники.

"ДНР не открывает границу, об открытии будет объявлено официальными лицами республики", - написал один из лидеров бандформирований. "Не так называемым штабом оос, не Зеленским или Шмыгалем".

Напомним, РФ начала массовую ликвидацию на Донбассе, люди вышли на бунт: "Вон от нашей...".

Как сообщала Politeka, главарь "ДНР" обозвал украинцев "заблудшими русскими" и поплатился.

Также Politeka писала, что сильнейший союзник Украины поставил Зеленского в тупик из-за Донбасса.