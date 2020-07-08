Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков высказал территориальные претензии на Одессу
Как сообщает Politeka.net, на телеграмм-канале одиозный Пушков выступил с заявлением относительно Одессы, назвав ее «русским городом».
«Да уж, не запорожские казаки и не галичане построили гордость Одессы - оперный театр. И Одессу тоже не они строили. Будь в Советском Союзе умнее, была бы и сейчас Одесса русским городом», - заявил одиозный российский политик.
Турецкая Кардашьян свела с ума размерами бюста, земля уходит из-под ног: "Красивая жемчужина"
Дуа Липа выронила грудь из непослушного бикини и без стеснения показала фото: опасный ракурс
Подвыпивший Галкин страстно прижался к Пугачевой, кадры не для слабонервных: "Моя..."
Анджелина Джоли в платье без белья поразила видом на улице, фото попали в сеть: "Незабываемая"
Ранее мы писали, что ВСУ уничтожили систему видеонаблюдения, установленную на Донбассе оккупантами.
Кадры уничтожения опубликовала пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила в Facebook.
Так, наше защитникисовершили точный выстрел.
Камеру и антенну террористы установили на опоре линии электропередач в районе Светлодарской дуги.
Камера позволяла оккупантам сопровождать диверсионно-разведывательные группы, которые недавно активизировали деятельность, а также осуществлять корректировку огня артиллерии.
Ранее мы писали, что местные жители Шепетовки (Хмельницкая область), не хотят, чтобы военная техника проезжала по улицам города.
О восстании местных жителей в своем Facebook рассказал пользователь Александр Ядаменко.
Инцидент произошел , 30 июня, в Шепетовке, где расположен военный полигон.
Так, жители населенного пункта перекрыли дорогу, чтобы БМП не могли проехать по улицам города.
Напомним, боевики пошли в атаку в ООС: завязались жесткие бои, ВСУ выстояли.
Как сообщала Politeka, ВСУ феерически разгромили боевиков в ООС: появились подробности и видео яркой атаки.
Также Politeka писала, что ВСУ дали по зубам россиянам на фронте: «большие потери», раскрыты детали успеха в ООС.