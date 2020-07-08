Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков высказал территориальные претензии на Одессу

Как сообщает Politeka.net, на телеграмм-канале одиозный Пушков выступил с заявлением относительно Одессы, назвав ее «русским городом».

«Да уж, не запорожские казаки и не галичане построили гордость Одессы - оперный театр. И Одессу тоже не они строили. Будь в Советском Союзе умнее, была бы и сейчас Одесса русским городом», - заявил одиозный российский политик.

Ранее мы писали, что ВСУ уничтожили систему видеонаблюдения, установленную на Донбассе оккупантами.

Кадры уничтожения опубликовала пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила в Facebook.

Так, наше защитникисовершили точный выстрел.

Камеру и антенну террористы установили на опоре линии электропередач в районе Светлодарской дуги.

Камера позволяла оккупантам сопровождать диверсионно-разведывательные группы, которые недавно активизировали деятельность, а также осуществлять корректировку огня артиллерии.

Ранее мы писали, что местные жители Шепетовки (Хмельницкая область), не хотят, чтобы военная техника проезжала по улицам города.

О восстании местных жителей в своем Facebook рассказал пользователь Александр Ядаменко.

Инцидент произошел , 30 июня, в Шепетовке, где расположен военный полигон.

Так, жители населенного пункта перекрыли дорогу, чтобы БМП не могли проехать по улицам города.

Напомним, боевики пошли в атаку в ООС: завязались жесткие бои, ВСУ выстояли.

Как сообщала Politeka, ВСУ феерически разгромили боевиков в ООС: появились подробности и видео яркой атаки.

Также Politeka писала, что ВСУ дали по зубам россиянам на фронте: «большие потери», раскрыты детали успеха в ООС.