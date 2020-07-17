Російський співак Олексій Лебединський розкритикував владу РФ

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Обозреватель.

"І так, Росію дійсно боїться весь світ. Весь світ зараз - русофоб. І не тому, що Росія сильна і прогресивна, а тому, що Росія - мавпа з гранатою. Тому, що в Росії завжди все гранати знаходяться в руках мавп.

Ядерна валіза знаходиться у параноїка і злочинця, ракети і танки під командуванням вічно п'яних солдафонів радянської закалки, які вже давно крадуть зброю і продають хрін знає, кому", – розповів співак.

Раніше ми писали, що волонтер і блогер Наталія Юсупова висловилася про "русский мир" в Україні

На її думку, українці, які заявляють про бажання помиритися з російськими "братами", є любителями "русского мира", які застрягли в часи "совка".

"Знаєте, що об'єднує всіх людей, які люблять російський світ і так хочуть, щоб ми помирилися з "братами"?? Я стала відкривати профілі тих, хто кричить, що у нас громадянська війна, що нам потрібен мир будь-якою ціною, хто цитує російських пропагандистів. Всіх цих людей об'єднує совковість. Особливо жінок, як ніби я дивлюся фото 70-х років і навіть мої ровесниці виглядають як вчительки з мого дитинства", - зазначила вона, додавши, що не хотіла образити жінок.

Нагадаємо, що відомий режисер назвав терміни примирення між Україною і Росією.

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