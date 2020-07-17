Российский певец Алексей Лебединский раскритиковал власть РФ

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Обозреватель.

"И да, Россию действительно боится весь мир. Весь мир сейчас - русофоб. И не потому, что Россия сильна и прогрессивна, а потому, что Россия - обезьяна с гранатой. Потому, что в России всегда все гранаты находятся в руках обезьян.

Ядерный чемодан находится у параноика и преступника, ракеты и танки под командованием вечно пьяных солдафонов советской закалки, которые уже давно воруют оружие и продают хрен знает, кому", – рассказал певец.

Ранее мы писали, что волонтер и блогер Наталья Юсупова высказалась о "русском мире" в Украине

По ее мнению, украинцы, которые заявляют о желании помириться с российскими "братьями", являются любителями "русского мира", которые застряли во временах "совка".

"Знаете, что объединяет всех людей, которые любят русский мир и так хотят, чтобы мы помирились с "братьями"?? Я стала открывать профили тех, кто кричит, что у нас гражданская война, что нам нужен мир любой ценой, кто цитирует российских пропагандистов. Все этих людей объединяет совковость. Особенно женщин, как будто я смотрю фото 70-х годов и даже мои ровесницы выглядят как учительницы с моего детства", - отметила она, добавив, что не хотела обидеть женщин.

Напомним, что известный режиссер назвал сроки примирения между Украиной и Россией.

Как сообщала Politeka, режиссер Миндадзе объяснил истерику российских звезд вокруг аннексии Крыма.

Также Politeka писала, что режиссер Перекрест призвал сокрушить Россию.