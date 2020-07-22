Туреччина максимально скоротила закупівлі російського газу

Про це розповів у Facebook російський блогер, експерт в енергетичній сфері і міжнародній політиці Ель Мюрид, повідомляє Politeka.

Експерт звернув увагу, що газопровід "Голубой поток" простоює вже півтора місяці.

"Він був закритий у травні на профілактику і технічне обслуговування, терміном завершення робіт називалася дата 29 травня, але робота так і не була відновлена. Причина цілком банальна - Туреччина настільки скоротила закупівлі російського газу, що їй цілком достатньо потужностей "Турецького потоку" – пояснив ситуацію Мюрид.

Російський газ, продовжив аналітик, останні три роки заміщається поставками СПГ та додатковими закупівлями газу з Азербайджану. В таких умовах "Голубой поток" стає незатребуваним.

"Падіння експорту" Газпрому " практично по всіх напрямках стає хронічним. Якийсь час зберігати надлишкові потужності доведеться, так як є слабка і майже нездійсненна надія на те, що ситуація виправиться, але в реальності потрібно готуватися до того, що російський експорт вуглеводнів в перспективі зменшиться - та вже не на відсотки, а в рази", – прогнозує Ель Мюрид.

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Про це заявив глава Мінфіну Сергій Марченко

За його словами, уряд на 2021 рік прогнозує зниження тарифу на опалення.

Проте, як стверджує Сергій Марченко, через зниження тарифу скорочення обсягів субсидії не планується.

Враховуючи низьку ціну на енергоносії зараз, ми розуміємо, що буде нижче тариф на опалення і більше домогосподарств вийдуть з категорії соціально незахищених, і, відповідно, у них не буде необхідності отримувати субсидію...При плануванні бюджету на 2021 рік ми не плануємо скорочувати субсидії", - продовжив профільний міністр.

Підсумовуючи, Сергій Марченко запевнив українців, що у 2021 році в бюджеті буде достатньо коштів, щоб забезпечити такий же обсяг субсидій, як і в нинішньому році.

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