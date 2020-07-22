Турция максимально сократила закупки российского газа

Об этом рассказал в Facebook российский блогер, эксперт в энергетической сфере и международной политике Эль Мюрид, сообщает Politeka.

Эксперт обратил внимание, что газопровод "Голубой поток" простаивает уже полтора месяца.

"Он был закрыт в мае на профилактику и техническое обслуживание, сроком завершения работ называлась дата 29 мая, но работа так и не была возобновлена. Причина вполне банальна - Турция настолько сократила закупки российского газа, что ей вполне достаточно мощностей "Турецкого потока" – объяснил ситуацию Мюрид.

Российский газ, продолжил аналитик, последние три года замещается поставками СПГ и дополнительными закупками газа из Азербайджана. В таких условиях "Голубой поток" становится невостребованным.

"Падение экспорта Газпрома практически по всем направлениям становится уже хроническим. Какое-то время сохранять избыточные мощности придется, так как есть слабая и почти несбыточная надежда на то, что ситуация исправится, но в реальности нужно готовиться к тому, что российский экспорт углеводородов в перспективе сократится - и уже не на проценты, а в разы", – прогнозирует Эль Мюрид.

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Об этом заявил глава Минфина Сергей Марченко

По его словам, правительство на 2021 год прогнозирует снижение тарифа на отопление.

Однако, как утверждает Сергей Марченко, из-за снижения тарифа сокращение объемов субсидии не планируется.

Учитывая низкую цену на энергоносители сейчас, мы понимаем, что будет ниже тариф на отопление и больше домохозяйств выйдут из категории социально незащищенных, и, соответственно, у них не будет необходимости получать субсидию...При планировании бюджета на 2021 год мы не планируем сокращать субсидии", - продолжил профильный министр.

Подытоживая, Сергей Марченко заверил украинцев, что в 2021 году в бюджете будет достаточно средств, чтобы обеспечить такой же объем субсидий, как и в нынешнем году.

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