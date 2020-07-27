Напад Росії з кримського напрямку був би "занадто драматичним кроком для Кремля", тому цього не станеться

Таку думку висловив колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер, передають "Крим.Реалії".

"Звичайно, Росія має всі для цього (для атаки материкової України з Криму, - ред.), але це вже занадто драматичний крок. Вони докладають величезні зусилля, щоб досі заперечувати вторгнення в Україну. Якщо вони вирішать робити подальші кроки, цих зусиль може не вистачити. Тому, напевно, це навряд чи відбудеться", - заявив дипломат США.

Він також запевнив, що США не скасує санкції проти РФ, поки агресор повністю не деокупує українські території.

"До цього часу санкції будуть зберігатися. Звичайно, завжди є ймовірність, що нова адміністрація або новий Конгрес вирішать щось змінити, але я щось дуже сумніваюся в цьому. Думаю, враховуючи поведінку Росії, ні в кого не буде ні настрою, ні бажання знімати з Росії санкції. Вони будуть діяти стільки, скільки Росія буде незаконно окупувати Крим", - резюмував Волкер.

Раніше ми писали, що Росія робить все, щоб перетворити Крим у свою ядерну базу.

30 червня росіяни налагодили вантажне залізничне сполучення з Кримом по мосту через Керченську протоку. За словами Бориса Бабіна, це є небезпечним симптомом, адже залізниця дуже важлива для забезпечення російських військових баз. З нею РФ зможе швидше розгортати війська в разі загострення конфлікту та перетворити півострів у плацдардм для нових наступів.

"У Російській Федерації ядерну зброю і його обслуговування, згідно з регламентом, здійснюється, насамперед, залізничним транспортом. Тому сьогодні наявність вантажного залізничного сполучення в Криму спрощує нуклеаризацию півострова і дозволить створити ядерну базу для російської армії", - підкреслив Борис Бабін.

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