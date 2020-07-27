"Не буде ні Газпрому, ні РФ"

Газпром втрачає вплив на світовому газовому ринку

Про це у своєму блозі для Обозревателя пише блогер Аnti-colorados, повідомляє Politeka.

Автор нагадав, що російському монополісту завтра доведеться виплатити купон за десятирічними єврооблігаціями. Визнаючи, що це звичайна практика, зі строком погашенням в 2021 році (GAZ-21).

Також він нагадує і про інші неприємні речі, які довелося пережити Газпрому за останній час. Зокрема, припинення поставок газу в Туреччину і продаж 34% акцій латвійського оператора ГТС Conexus Baltic Grid.

"Це не перший випадок, коли з-за вимог європейських правил росіянам доводиться поступитися своїми інтересами. Аналогічна ситуація сталася і у випадку з газопроводом OPAL. Тоді росіянам довелося втратити 100% заповнення цієї труби", – нагадав експерт.

Великі процеси, констатує Аnti-colorados, продовжують свій рух.

"Вчора було 100% наповнення труби російським газом, сьогодні – ні. Вчора газ йшов двома газопроводами, сьогодні – не йде ні по одному з них, а післязавтра дивись: і труб немає, а далі – немає ні Газпрому, ні РФ", – резюмував блогер.

Раніше ми писали, що хронічні хвороби РФ можна вилікувати лише шляхом перебудови всієї країни "знизу".

Заявив російський письменник Борис Акунін.

На думку письменника, до тих пір, поки в цій країні влада буде зайнята відновленням централізованої структури керівництва, будь-який президент, яким би він не був демократичним спочатку, через певний час стане "Путіним".

"Він побачить, що країна розвалюється, порядку немає, починається бардак, і почне негайно закручувати гайки. Це буде повторюватися до тих пір, поки Росія не відмовиться від ординського принципу, змінившись як держава", – переконаний Борис Акунін.

Навіть якщо у Російської Федерації з'явиться свій Вацлав Гавел, вважає письменник, то він або поступиться своїми принципами або ж його "з'їдять".

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