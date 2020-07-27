"Не будет ни Газпрома, ни РФ"

Газпром теряет влияние на мировом газовом рынке

Об этом в своем блоге для Обозревателя пишет блогер Аnti-colorados, сообщает Politeka.

Автор напомнил, что российскому монополисту завтра придется выплатить купон по десятилетним еврооблигациям. Признавая, что это обычная практика, , со сроком погашением в 2021 году (GAZ-21).

Также он напоминает и о других неприятных вещах, которые пришлось пережить Газпрому за последнее время. В частности, прекращение поставок газа в Турцию и продажу 34% акций латвийского оператора ГТС Conexus Baltic Grid.

"Это не первый случай, когда из-за требований европейских правил россиянам приходится поступиться своими интересами. Аналогичная ситуация произошла и в случае с газопроводом OPAL. Тогда россиянам пришлось утратить 100% заполнение этой трубы", – напомнил эксперт.

Большие процессы, констатирует Аnti-colorados, продолжают свое движение.

"Вчера было 100% наполнение трубы российским газом, сегодня – нет. Вчера газ шел по двум газопроводам, сегодня – не идет ни по одному из них, а послезавтра глядишь: и труб нет, а дальше – нет ни Газпрома, ни РФ", – подытожил блогер.

Ранее мы писали, что хронические болезни РФ можно излечить лишь путем перестройки всей страны "снизу".

Заявил российский писатель Борис Акунин.

По мнению писателя, до тех пор, пока в этой стране власть будет занята восстановлением централизированной структуры руководства, любой президент, каким бы он ни был демократическим вначале, через определенное время станет "Путиным".

"Он увидит, что страна разваливается, порядка нет, начинается бардак, и начнет немедленно закручивать гайки. Это будет повторяться до тех пор, пока Россия не откажется от ордынского принципа, изменившись как государство", – убежден Борис Акунин.

Даже если в Российской Федерации появится свой Вацлав Гавел, считает писатель, то он или поступится своими принципами или же его "сожрут".

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