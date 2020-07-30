По всей Беларуси происходит массовая переброска войск

Об этом информирует Politeka со ссылкой на Telegram-канал Правда UA.

Сообщается, что экстренно перебрасываются внутренние войска, а также десантники и пограничников для того, чтобы усилить прикрытие границ с Россией.

Также поступила информация о том, что в стране будут более тщательно проверять участников массовых собраний.

Об этом, в частности, заявил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков, сообщает Белта.

Кроме того, ходят упорные слухи, что уже сегодня, 30 июля президент Беларуси Александр Лукашенко намерен объявить о чрезвычайном положении и отложить выборы президента страны.

Politeka сообщала, что в Беларуси заявили о задержании 32 боевиков под Минском.

"Сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании", - говорится в сообщении.

О каких-либо подробностях задержания не сообщается. Также неизвестно, о какой частной военной компании идет речь.

Пресс-секретарь Следственного комитета Сергей Кабакович заявил, что "все будет по официальным каналам". Тем временем в пресс-службах комитетов государственной безопасности и Министерства внутренних дел на звонки не отвечают.

Позже появилась информация, что в Беларусь завезли более 200 боевиков из России.

Как передают белорусские СМИ, в местных правоохранительных органах рассказали, что ими была получена информация о прибытии на территорию страны более 200 боевиков. Они приехали в Беларусь с целью дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех - три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.

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