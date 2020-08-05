Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв пригрозив Білорусі через затримання бойовиків ПВК "Вагнер" на території республіки
Його слова наводять Російські ЗМІ.
За його словами, в Білорусі намагаються зробити з РФ ворога, напередодні виборів.
"Неважливо, розберемося з цими росіянами (33 члени ПВК "Вагнер", затримані в Мінську - ред.), там, придумаємо що-небудь. І ось це викликає не тільки почуття образи. Це дуже сумно. І наслідки цього будуть сумні", - заявив Медведєв.
Екс-холостяк Макс Михайлюк розважився з молодою коханкою в літаку: "Дашулька краще в 100 разів"
На рахунки Приватбанку українцям нарахують нову компенсацію, кого торкнеться: "П'ять тисяч гривень отримають..."
Кіркоров похвалився ідеальним життям з Ані Лорак, Мурат не витримав: «не відволікайте нас від...»
ПриватБанк оголосив про нове правило зняття готівки, що кардинально зміниться: "До 500 гривень ..."
Більш того, він упевнений, що даний інцидент є лише "розмінною монетою в ході виборчої кампанії в Республіці".
Раніше ми повідомляли, що представник МЗС РФ Марія Захарова також відреагувала на ситуацію із затриманням російських бойовиків, назвавши цю ситуацію "виставою".
Нагадаємо, про затримання 33 росіян, які перебувають у ПВК "Вагнер", влада Білорусі повідомила 29 липня. Понад 10 з них включені в список українського сайту" Миротворець " як учасники збройного конфлікту на Донбасі на боці проросійських бойовиків.
Також варто відзначити, що президент Володимир Зеленський вже провів переговори зі своїм білоруським колегою про передачу злочинців Україні.
Білоруські танки рушили до кордону з РФ, по всій країні оголошена мобілізація: що відбувається.
У Білорусі з'явився шанс на успіх: "якщо вдасться скинути Лукашенка і відбитися від Путіна..."
Лукашенко умив Путіна з його вагнерівцями в Білорусі: "розігрують солсберецьких..."