Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв пригрозив Білорусі через затримання бойовиків ПВК "Вагнер" на території республіки

Його слова наводять Російські ЗМІ.

За його словами, в Білорусі намагаються зробити з РФ ворога, напередодні виборів.

"Неважливо, розберемося з цими росіянами (33 члени ПВК "Вагнер", затримані в Мінську - ред.), там, придумаємо що-небудь. І ось це викликає не тільки почуття образи. Це дуже сумно. І наслідки цього будуть сумні", - заявив Медведєв.

Більш того, він упевнений, що даний інцидент є лише "розмінною монетою в ході виборчої кампанії в Республіці".

Раніше ми повідомляли, що представник МЗС РФ Марія Захарова також відреагувала на ситуацію із затриманням російських бойовиків, назвавши цю ситуацію "виставою".