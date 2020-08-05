Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медеведев пригрозил Беларуси из-за задержания боевиков ЧВК "Вагнер" на территории республики

Его слова приводят российские СМИ.

По его словам, в Беларуси пытаются сделать с РФ врага, в преддверии выборов.

"Неважно, разберемся с этими русскими (33 члены ЧВК "Вагнер", задержанные в Минске - ред.), там, придумаем что-нибудь. И вот это вызывает не только чувство обиды. Это очень печально. И последствия этого будут печальные", - заявил Медведев.

Более того, он уверен, что данный инцидент является лишь "разменной монетой в ходе избирательной кампании в республике".

Ранее мы сообщали, что представитель МИД РФ Мария Захарова также отреагировала на ситуацию с задержанием российских боевиков, назвав эту ситуацию "спектаклем".