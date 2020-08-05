Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медеведев пригрозил Беларуси из-за задержания боевиков ЧВК "Вагнер" на территории республики
Его слова приводят российские СМИ.
По его словам, в Беларуси пытаются сделать с РФ врага, в преддверии выборов.
"Неважно, разберемся с этими русскими (33 члены ЧВК "Вагнер", задержанные в Минске - ред.), там, придумаем что-нибудь. И вот это вызывает не только чувство обиды. Это очень печально. И последствия этого будут печальные", - заявил Медведев.
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Более того, он уверен, что данный инцидент является лишь "разменной монетой в ходе избирательной кампании в республике".
Ранее мы сообщали, что представитель МИД РФ Мария Захарова также отреагировала на ситуацию с задержанием российских боевиков, назвав эту ситуацию "спектаклем".
Напомним, о задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК "Вагнер", власти Беларуси сообщили 29 июля. Более 10 из них включены в список украинского сайта "Миротворец" как участники вооруженного конфликта на Донбассе на стороне пророссийских боевиков.
Также стоит отметить, что президент Владимир Зеленский уже провел переговоры со своим белоруским коллегой о передаче преступников Украине.
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