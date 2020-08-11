Президент Білорусі Олександр Лукашенко добре підготувався до можливих протестів

Про це на своїй сторінці в Facebook заявляє Український юрист, експерт-кримінолог Ганна Маляр, передає Politeka.

Автор зазначає, що арсенал білоруського Кримінального кодексу досить таки широкий. Зокрема, кримінальна відповідальність передбачена не тільки за заклики, спрямовані на захоплення влади, а й за агентурну діяльність, образу або наклеп на президента, образу представника влади, дискредитацію Білорусі, порушення порядку проведення масових заходів.

Тобто, роз'яснює юрист, теоретично фрази "ЦВК неправильно вважає голоси" або "Лукашенко-диктатор" - вже тягнуть відразу на кілька статей КК Білорусі.

Politeka писала, що в Білорусі 11 серпня проводять загальний страйк. Жителів країни закликають не виходити на роботу, щоб домогтися проведення чесних виборів.

"Режим тримається виключно на нас і страйк — це те, чого він боїться найбільше. На податки від нашої праці він годує свою армію чиновників і бандитів в чорному, які стріляють мирним людям в спину і ногами б'ють жінок», - зазначають активісти.

У Білорусі другу ніч не вщухають масштабні акції протесту, люди вимагають відставки Лукашенка. Так, масові протести проходять практично по всій країні. Силовики, яких вже охрестили "карателями Лукашенка", розганяють людей, як можуть: в хід йдуть гумові кийки і кулі, світлошумові гранати. В результаті зіткнень, кілька людей постраждали.

Зокрема, в Мінську одного протестувальника доставили на зупинку громадського транспорту. Він отримав важкі поранення.

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