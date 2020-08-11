Президент Беларуси Александр Лукашенко хорошо подготовился к возможным протестам

Об этом на своей странице в Facebook заявляет украинский юрист, эксперт-криминолог Анна Маляр, передает Politeka.

Автор отмечает, что арсенал белорусского Уголовного кодекса довольно таки широкий. В частности, уголовная ответственность предусмотрена не только за призывы, направленные на захват власти, но и за агентурную деятельность, оскорбление или клевету на президента, оскорбление представителя власти, дискредитацию Беларуси, нарушение порядка проведения массовых мероприятий.

То есть, разъясняет юрист, теоретически фразы "ЦИК неправильно считает голоса" или "Лукашенко – диктатор" – уже тянут сразу на несколько статей УК Беларуси.

Politeka писала, что в Беларуси 11 августа проводят всеобщую забастовку. Жителей страны призывают не выходить на работу, чтобы добиться проведения честных выборов.

«Режим держится исключительно на нас и забастовка — это то, чего он боится больше всего. На налоги от нашего труда он кормит свою армию чиновников и бандитов в чёрном, которые стреляют мирным людям в спину и ногами избивают женщин», - отмечают активисты.

В Беларуси вторую ночь не утихают масштабные акции протеста, люди требуют отставки Лукашенко. Так, массовые протесты проходят практически по всей стране. Силовики, которых уже окрестили «карателями Лукашенко», разгоняют людей, как могут: в ход идут резиновые дубинки и пули, светошумовые гранаты. В результате столкновений, несколько человек пострадали.

В частности, в Минске одного протестующего доставили на остановку общественного транспорта. Он получил тяжелые ранения.

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