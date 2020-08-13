В Росії у річницю Курської трагедії сталася пожежа на підводному човні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Діалог".
Зазначається, що пожежа сталася на підводному човні на заводі Міністерства оборони РФ під час ремонту.
У двадцяту річницю Курської трагедії у російському місті Кронштадті під Санкт-Петербургом сталася надзвичайна подія на місцевому морському заводі - загорівся підводний човен.
За даними місцевих ЗМІ, влада замовчує інформацію про цей інцидент.
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Наразі відомо, що пожежа сталася на підводному човні, який був на ремонті. На момент пожежі проводились ремонтні газозварювальні робіти. В результаті спалаху сталося задимлення відсіку, після чого робочі терміново викликали на місце МНСників та почали охолоджувати судно.
За попередніми даними, постраждалих в результаті надзвичайної події немає.
Слід зазначити, що загоряння підводного човна сталося у двадцяту річницю трагедії "Курська", коли російський підводний човен з 118 моряками на борту затонув на навчаннях в Баренцевому морі. Тоді всі моряки загинули, тому що Москва не організувала рятувальну операцію і не дозволила Заходу її здійснити.
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