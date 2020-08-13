В Росії у річницю Курської трагедії сталася пожежа на підводному човні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Діалог".

Зазначається, що пожежа сталася на підводному човні на заводі Міністерства оборони РФ під час ремонту.

У двадцяту річницю Курської трагедії у російському місті Кронштадті під Санкт-Петербургом сталася надзвичайна подія на місцевому морському заводі - загорівся підводний човен.

За даними місцевих ЗМІ, влада замовчує інформацію про цей інцидент.

Наразі відомо, що пожежа сталася на підводному човні, який був на ремонті. На момент пожежі проводились ремонтні газозварювальні робіти. В результаті спалаху сталося задимлення відсіку, після чого робочі терміново викликали на місце МНСників та почали охолоджувати судно.

За попередніми даними, постраждалих в результаті надзвичайної події немає.

Слід зазначити, що загоряння підводного човна сталося у двадцяту річницю трагедії "Курська", коли російський підводний човен з 118 моряками на борту затонув на навчаннях в Баренцевому морі. Тоді всі моряки загинули, тому що Москва не організувала рятувальну операцію і не дозволила Заходу її здійснити.

Нагадаємо, Собчак розповіла, чим закінчаться режими Лукашенка і Путіна: "Єдиний шлях…".

Раніше Politeka писала, що Познер різко пройшовся по Лукашенку і закликав РФ до дій.

Також Politeka писала, що Протасевич розповів про справжнє ставлення білорусів до союзу з Росією.