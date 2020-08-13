В России в годовщину Курской трагедии произошел пожар на подводной лодке

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Диалог".

Отмечается, что пожар произошел на подводной лодке на заводе Министерства обороны РФ во время ремонта.

В двадцатую годовщину Курской трагедии в российском городе Кронштадте под Санкт-Петербургом произошло ЧП на местном морском заводе - загорелась подводная лодка.

По данным местных СМИ, власти замалчивают информацию об этом инциденте.

Сейчас известно, что пожар произошел на подводной лодке, которая была на ремонте. На момент пожара проводились ремонтные газосварочные работы. В результате возгорания произошло задымление отсека, после чего рабочие срочно вызвали на место МЧСников и начали охлаждать судно.

По предварительным данным, пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет.

Следует отметить, что возгорание подводной лодки произошло в двадцатую годовщину трагедии "Курска", когда российская подводная лодка со 118 моряками на борту затонула на учениях в Баренцевом море. Тогда все моряки погибли, потому что Москва не организовала спасательную операцию и не позволила Западу ее осуществить.

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