У Путіна вирішили допомогти Лукашенку і відправили до Білорусі військову техніку
Колону з автозаків, легких бронеавтомобілів та інші авто помітили на дорозі "Санкт-Петербург – Псков", передає "Діалог.UA".
Техніка їхала в бік білоруського кордону.
У прес-службі Західного військового округу, підрозділи якого дислокуються в Ленінградській області, відхрестилися від неї, заявивши, що вона не перебуває у них на озброєнні.
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У свою чергу користувачі соціальних мереж припускають, що вантажівки "Урал" та інша техніка, помічена на дорогах Ленінградської області, можливо, належить Росгвардії і є дуже поганим передвісником дл білорусів. Схоже, що Росія вирішила надати "братську допомогу" і придушити протестний рух у Білорусі.
Враховуючи, що в районі, куди їдуть машини, ніяких військових навчань немає, ця версія більш ніж ймовірна.
Не варто забувати і про те. що президент Білорусі Олександр Лукашенко вже пригрозив народу попросити допомоги у Володимира Путіна, якщо вони не припинять протести.
Не виключено, що скоро на вулицях білоруських міст можуть з'явитися "ввічливі люди", залучити яких так завзято рекомендувала одна з головних пропагандисток Кремля Маргарита Симоньян.
Раніше український політолог Олександр Кочетков написав про те, що шансів на перемогу у протестуючих білорусів практично немає.
Він зазначив, що в Білорусі, на відміну від України, не протестують з приводу того, в якому напрямку рухатися країні – до Європи або до Росії.
"Переважній частині білоруського суспільства російський шлях представляється оптимальним. У Білорусі протестують лише проти нахабного спотворення результатів голосування", - пояснив він природу бунту.
Нагадаємо, Тихановська виявилася резервним варіантом для Кремля, скандальна заява.
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Також Politeka писала, що Романенко передбачив білорусам долю України.