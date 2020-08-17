Військових навчань у регіоні немає, а це значить...

У Путіна вирішили допомогти Лукашенку і відправили до Білорусі військову техніку

Колону з автозаків, легких бронеавтомобілів та інші авто помітили на дорозі "Санкт-Петербург – Псков", передає "Діалог.UA".

Техніка їхала в бік білоруського кордону.

У прес-службі Західного військового округу, підрозділи якого дислокуються в Ленінградській області, відхрестилися від неї, заявивши, що вона не перебуває у них на озброєнні.

У свою чергу користувачі соціальних мереж припускають, що вантажівки "Урал" та інша техніка, помічена на дорогах Ленінградської області, можливо, належить Росгвардії і є дуже поганим передвісником дл білорусів. Схоже, що Росія вирішила надати "братську допомогу" і придушити протестний рух у Білорусі.

Враховуючи, що в районі, куди їдуть машини, ніяких військових навчань немає, ця версія більш ніж ймовірна.

Не варто забувати і про те. що президент Білорусі Олександр Лукашенко вже пригрозив народу попросити допомоги у Володимира Путіна, якщо вони не припинять протести.

Не виключено, що скоро на вулицях білоруських міст можуть з'явитися "ввічливі люди", залучити яких так завзято рекомендувала одна з головних пропагандисток Кремля Маргарита Симоньян.

Раніше український політолог Олександр Кочетков написав про те, що шансів на перемогу у протестуючих білорусів практично немає.

Він зазначив, що в Білорусі, на відміну від України, не протестують з приводу того, в якому напрямку рухатися країні – до Європи або до Росії.

"Переважній частині білоруського суспільства російський шлях представляється оптимальним. У Білорусі протестують лише проти нахабного спотворення результатів голосування", - пояснив він природу бунту.

Нагадаємо, Тихановська виявилася резервним варіантом для Кремля, скандальна заява.

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