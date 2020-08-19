Лідер ЛДПР Володимир Жириновський вибухнув метафорами в бік Білорусі на тлі протестів, що не вщухають у сусідній державі

Він поскаржився на те, що долі білоруського президента Олександра Лукашенка не позаздриш, написавши про це у своєму телеграм-каналі. Політик порівняв його з "нареченою на виданні", передає Politeka.net.

"Хоче і з Росією, і з Польщею, і з Євросоюзом, і з США. Але, на жаль, ця наречена вже давно не незаймана, й особливо на неї в плані довгострокових відносин, шлюбу не дивляться", – підкреслив він.

Не обійшлося і без аналізу російсько-білоруських відносин.

«Ми з Білоруссю розлучилися в 1991 році, розлучилися не по своїй волі. ЛДПР захищала СРСР. Але це сталося. І ми продовжуємо ось уже 30 років платити аліменти чужій жінці. І звідки беруться ці гроші? Їх відривають від наших громадян. Так більше тривати не може", - категоричний Жириновський.

На цьому він не заспокоївся і продовжив аналіз ситуації в Білорусі в іншій публікації. За його словами, в особі Лукашенка з політики СНД піде останній більшовик.

"Все що відбувається в Білорусії - це спадщина радянської політики. Спочатку країну розділили на Республіки, 70 років утримували разом за допомогою жорсткого політичного режиму, а останні 30 - намагаємося загодовувати в розрахунку, що вони залишаться в нашій орбіті. Так не виходить".

Виходячи з цього, політик закликає діяти жорстко: повертати не СРСР як політичний режим, але всі території, причому до складу Росії.

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