Лидер ЛДПР Владимир Жириновский разразился метафорами в сторону Беларуси на фоне не утихающих протестов в соседнем государстве

Он посетовал на то, что судьбе белорусского президента Александра Лукашенко не позавидуешь, написав об этом в своем телеграмм-канале. Политик сравнил его с «невестой на выданье», передает Politeka.net.

«Хочет и с Россией, и с Польшей, и с Евросоюзом, и с США. Но, увы, эта невеста уже давно не девственница, и особенно на неё в плане долгосрочных отношений, брака не смотрят», – подчеркнул он.

Не обошлось и без анализа российско-белорусских отношений.

«Мы с Белоруссией развелись в 1991 году, развелись не по своей воле. ЛДПР защищала СССР. Но это произошло. И мы продолжаем вот уже 30 лет платить алименты чужой женщине. И откуда берутся эти деньги? Их отрывают от наших граждан. Так больше продолжаться не может», – категоричен Жириновский.

На этом он не успокоился и продолжил анализ ситуации в Беларуси в другой публикации. По его словам, в лице Лукашенко из политики СНГ уйдет последний большевик.

«Всё что происходит в Белоруссии - это наследие советской политики. Сначала страну разделили на республики, 70 лет удерживали вместе с помощью жёсткого политического режима, а последние 30 - пытаемся закармливать в расчете, что они останутся в нашей орбите. Так не получается».

Исходя из этого, политик призывает действовать жестко: возвращать не СССР как политический режим, но все территории, причем в состав России.

Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов.

Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.

Также Politeka писала, невменяемый Жириновский нашел нового врага на карте мира.