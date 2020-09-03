Росія готова перекинути в Білорусь сотні «ввічливих людей", якщо протести посиляться

Чергове свідчення таємних домовленостей між президентами двох країн про "допомогу" опублікував телеграм-канал BAZA.

За інформацією джерела, понад шість сотень співробітників санкт-петербурзького ОМОНу перекинуті під Псков з 20 серпня. При цьому, всім силовикам наказали зняти з форми шеврони та інші розпізнавальні знаки.

"Їх підготували для відправки в Білорусь на випадок, якщо Бацьку буде потрібна допомога", – зазначає автор.

Крім бійців, в околицях Пскова розміщені 40 вантажних автомобілів для перевезення підрозділів.

За словами деяких бійців, їх дійсно перекидали, але зараз начебто повернули назад. Якісь додаткові деталі вони розповідати відмовилися.

Про те, що Росія підготувала резерв з числа силовиків для надання допомоги владі Білорусі, раніше заявляв і президент РФ Володимир Путін.

За його словами, сторони домовилися не використовувати його доти, поки ситуація не вийде з-під контролю.

Раніше ми повідомляли про те, що в 2014 році Лукашенко роздумував над тим, щоб ввести на Донбас білоруські війська. Він запропонував тодішньому прем'єр-міністру Польщі "план диктатора", в якому серед іншого збирався очолити українсько-білоруський союз.

Ми також писали про те, що президент РБ не приховує того, що в разі чого задіє свою армію і війська сусідньої Росії.

«У нас договір. Кажу (Путіну – прим. ред): давай думати, що будемо робити. Він каже: ми знаємо, чого вони хочуть. І Путін вже пройшов кілька таких етапів, від Чеченської війни, і знає, що відбувається навколо кордонів. І ми з ним домовилися. Ми впораємося з цією проблемою. Але якщо там смикнуться за межами, треба задіяти спільне угруповання збройних сил, основою якої є Білоруська армія. А росіяни нас повинні підтримувати і рухатися за нами. Ми створили резерви з ним", – заявив політик.

Нагадаємо, у Білорусі хочуть позбавити російську мову статусу державної.

Як писала Politeka, журналіст наочно показав різницю між прихильниками і противниками Лукашенка.

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