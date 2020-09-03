Россия готова перебросить в Беларусь сотни «вежливых людей», если протесты усилятся

Очередное свидетельство тайных договоренностей между президентами двух стран о «помощи» опубликовал телеграмм-канал BAZA.

По информации источника, более шести сотен сотрудников санкт-петербуржского ОМОНа переброшены под Псков с 20 августа. При этом, всем силовикам приказали снять с формы шевроны и другие опознавательные знаки.

«Их подготовили для отправки в Беларусь на случай, если Бацьке будет нужна помощь», – отмечает автор.

Кроме бойцов, в окресностях Пскова размещены 40 грузовых автомобилей для перевозки подразделений.

По словам некоторых бойцов, их действительно перебрасывали, но сейчас вроде бы вернули обратно. Какие-то дополнительные детали они рассказывать отказались.

О том, что Россия подготовила резерв из числа силовиков для оказания помощи властям Беларуси, ранее заявлял и президент РФ Владимир Путин.

По его словам, стороны договорились не использовать его до тех пор, пока ситуация не выйдет из-под контроля.

Ранее мы сообщали о том, что в 2014 году Лукашенко раздумывал над тем, чтобы ввести на Донбасс белорусские войска. Он предложил тогдашнему премьер-министру Польши «план диктатора», в котором среди прочего собирался возглавить украинско-белорусский союз.

Мы также писали о том, что президент РБ не скрывает того, что в случае чего задействует свою армию и войска соседней России.

«У нас договор. Говорю (Путину – прим. ред): давай думать, что будем делать. Он говорит: мы знаем, чего они хотят. И Путин уже прошел несколько таких этапов, от Чеченской войны, и знает, что происходит вокруг границ. И мы с ним договорились. Мы справимся с этой проблемой. Но если там дернутся за пределами, надо задействовать совместную группировку вооруженных сил, основой которой является белорусская армия. А россияне нас должны поддерживать и двигаться за нами. Мы создали резервы с ним», – заявил политик.

Напомним, в Беларуси хотят лишить русский язык статуса государственного.

Как писала Politeka, журналист наглядно показал разницу между сторонниками и противниками Лукашенко.

Также Politeka писала, что Лукашенко продался России, названы условия сделки.