Во время русских военных учений "Кавказ-2020" произошел очередной казус - начался пожар, в результате которого была уничтожена техника

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на публикацию блогера и офицера ВСУ Анатолия Штирлица.

Так, блогер опубликовал видео, на котором можно заметить, как огнем была уничтожена российская военная техника.

"Учения "Кавказ-2020". Вооруженные Силы Вейшнории продолжают свои активные действия в тылу противника", - написал блогер.

Видео снял один из российских военных на камеру своего мобильного телефона. Запись попала в социальные сети.

На опубликованных кадрах российские солдаты в панике пытаются на тросах буксировать от основной группировки техники военную машину, охваченную огнем. Ее шины и корпус уже практически полностью выгорели. Тип техники из-за огня определить довольно сложно. Вторая машина в стороне охвачена черным густым дымом.

Ранее сообщалось, что в Украине начались стратегические командно-штабные учения "Совместные усилия-2020", которые, по словам министра обороны, являются ответом на российские учения "Кавказ-2020".

"Такие учения с одной стороны станут ответом на российские учения "Кавказ-2020", а с другой стороны - это будет попытка Генерального штаба, руководства ВСУ и Минобороны оценить качество перехода на новую J-структуру и проверить результаты, которых уже удалось достичь", - сообщил глава Минобороны Андрей Таран.

Напомним, одесситов всполошила военная авиация НАТО над городом.

Также Politeka писала, что Россия задействовала авиацию в Крыму после сообщений о вторжении в Украину.