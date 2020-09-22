Глава МИД РФ Сергей Лавров, который известен своими скандальными заявлениями, в очередной раз отличился

В частности, он обвинил белорусского оппозиционера Светлану Тихановскую в том, что она якобы призывала силовиков к "измене Родине".

Такое заявление он сделал в интервью телеканалу RTVI, а российские пропагандистские ресурсы сразу его распространили.

Лаврова взбесило, что Тихановска просила силовиков Беларуси не подчиняться Александру Лукашенко, который является президентом соседней страны с 1994 года, а просила защищать собственный народ и действовать в рамках закона. По сути Лавров обвинил Тихановскую в провокациях силовиков и назвал ее действия уголовным преступлением.

"Тихановская делает заявления, которые вызывают огромное количество вопросов. В частности, она говорила, что у нее вызывает озабоченность, когда Россия и Беларусь имеют тесные отношения. На днях она заявила, что призывает силовиков стать на сторону закона. Это прямое приглашение к измене присяги и измене Родине, по большому счету. Это, наверное, уголовное преступление", – считает Лавров.

Также ранее сообщалось, что глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров заявил об "украинском следе" в дистабилизации обстановки в Беларуси.

Об двух сотнях экстремистов, натренированных на украинской территории, которые приехали «качать» соседнюю страну, руководитель МИД РФ заявил после встречи с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

Напомним, Лавров проговорился об интересе России в белорусских протестах.