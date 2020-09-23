Это уже за гранью здравого смысла

Российский политик Владимир Жириновский заявил, что с США "пора заканчивать" в ближайшие десятилетия

В частности, неадекватный политик считает, что США перестанут существовать как государство через 15-20 лет.

Об этом он размечтался во время пресс-конференции с российскими журналистами (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Кроме того, он заявил, что США – это "страна-барахолка", "страна-черкизон" и "с ее существованием пора заканчивать". Жириновский начал хвастаться "великой мощью" России заявив, якобы у президента Дональда Трампа "нет более мощной ракеты, чем в России". Он убежден, что в будущем в США останутся мексиканцы или канадцы, но не американцы.

"Никакой ракеты более мощной, чем у нас, у Трампа нет. Вообще ничего нет. Страна-барахолка, страна-"черкизон", которой осталось жить максимум 15-20 лет. К моему столетию этого государства не будет. Это будет подарок, когда объявят, что исчезло, расформировано государство США. Его больше нету. С США пора заканчивать уже в ближайшие десятилетия", – сказал Жириновский.

Также ранее сообщалось, что Владимир Жириновский сделал очередной скандальный призыв.

В частности неадекватный политик публично выступил против Турции, призвав Грецию и Францию заставить Турцию "себя уважать" и если понадобиться сделать это силой. По сути, политик призвал Европу к новому вооруженному конфликту.

Он высказал уверенность в том, что европейцам стоит "заставить" турков "себя уважать".

Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов.

Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.

Также Politeka писала, невменяемый Жириновский нашел нового врага на карте мира.