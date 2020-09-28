У Москві раптово обірвалося життя 56-річного актора Микити Логінова

Трагедія трапилася в неділю, 27 вересня. Чоловікові стало погано на виході з театру "Біля будинку Станіславського" у Вознесенському провулку в центрі Москви, службі в якому він віддав більше 40 років, передає Politeka.net з посиланням на росЗМІ.

За словами очевидців, Логінов помер миттєво від зупинки серця на сходинках театру. Бригада швидкої, прибувши на місце, лише констатувала сумний факт.

Логінов був керівником художньо-постановочної частини театру. На його рахунку – ролі у фільмах і серіалах "Візьми мене з собою", "ДМБ", "Антикілер", "Льодовиковий період", "невдача Пуаро", "Московська сага", "Служба довіри", "НС (Надзвичайна ситуація)", "Москва. Три вокзали"і "Адвокат—9".

Вперше в кіно Логінов з'явився, знявшись у фільмі "Ми – ваші діти" в 1987 році. У 1990 році він став випускником режисерського факультету Московського інституту культури.

У театрі він зіграв у таких виставах як "Мумі-троль і комета", "Окупація мила справа. О, Федеріко!", "Російська туга", "Три мушкетери", "Чевенгур" та багатьох інших.

На сторінці театру шанувальники таланту актора шоковані його смертю і висловлюють щирі співчуття.

"Ось так(( Він говорив мені, що хоче піти, як його батько, - швидко і без мук ((але, блін, це ж фігура мови, він не хотів так рано, тим більше після відновлення театру", "Несподівано і сумно. Співчуваю рідним і близьким", "Приголомшливий актор. Для мене – обличчя театру Біля: розумне, іронічне, смішне і сумне... Дуже сумно, дуже шкода. Ніколи його не забуду...", "Яка втрата! Незабутній актор! Світла пам'ять...", "Прекрасний був артист! Ось плоть від плоті театру Біля! Прямо втрата♪ він так органічно завжди грав... Без найменшого перегравання... Щирі співчуття родині та всім його друзям!",- пишуть у коментарях.

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