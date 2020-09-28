В Москве внезапно оборвалась жизнь 56-летнего актера Никиты Логинова

Трагедия произошла в воскресенье, 27 сентября. Мужчине стало плохо на выходе из театра «Около дома Станиславского» в Вознесенском переулке в центре Москвы, службе в котором он отдал более 40 лет, передает Politeka.net cо ссылкой на росСМИ.

По словам очевидцев, Логинов умер мгновенно от остановки сердца на ступеньках театра. Приехавшая бригада скорой лишь констатировала печальный факт.

Логинов был руководителем художественно-постановочной части театра. На его счету – роли в фильмах и сериалах «Возьми меня с собой», «ДМБ», «Антикиллер», «Ледниковый период», «Неудача Пуаро», «Московская сага», «Служба доверия», «ЧС (Чрезвычайная ситуация)», «Москва. Три вокзала» и «Адвокат—9».

Впервые в кино Логинов появился, снявшись в фильме «Мы – ваши дети» в 1987 году. В 1990 году он стал выпускником режиссерского факультета Московского института культуры.

В театре он сыграл в таких спектаклях как «Муми-Тролль и комета», «Оккупация милое дело. О, Федерико!», «Русская тоска», «Три мушкетера», «Чевенгур» и многих других.

На странице театра поклонники таланта актера шокированы его смертью и выражают искренние соболезнования.

«Вот так(( Он говорил мне, что хочет уйти, как его отец, - быстро и без мучений (( Но, блин, это же фигура речи, он не хотел так рано, тем более после восстановления театра», «Неожиданно и печально. Соболезную родным и близким», «Потрясающий актер. Для меня – лицо театра Около: умное, ироничное, смешное и печальное... Очень грустно, очень жаль. Никогда его не забуду...», «Какая потеря! Незабываемый актер! Светлая память...», «Прекрасный был артист! Вот плоть от плоти театра Около! Прямо потеря😓 Он так органично всегда играл... Без малейшего переигрывания... Искренние соболезнования семье и всем его друзьям!», – пишут в комментариях.

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