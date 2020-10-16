Білорусь повернеться під вплив Росії, а прагнення Олександра Лукашенка до багатовекторної політики приречене на провал

Зокрема, про це прямо заявив російський сенатор Олексій Пушков. Він упевнений нібито Мінськ приречений на союз з РФ після того, як захід не визнав Олександра Лукашенка новим президентом Білорусі, передає Діалог.

Останні роки "бацька" намагався піти від впливу Кремля і шукав нових партнерів в Європі, але його потуги та плани зазнали фіаско.

"У цій політиці спочатку був елемент доморощеності та ілюзорності: надто вже сильно Білорусь Лукашенка відрізнялася і раніше від тієї, яку хотіли бачити на Заході. А в післявиборчої ситуації західний "вектор" остаточно похований, як би і хто б не хотів у Мінську його зберегти",- заявив Пушков.

Також раніше повідомлялося, що Україна приєднається до введених Європейським Союзом санкцій проти режиму Олександра Лукашенка. Крім того, Україна розгляне питання про приєднання до нових обмежень після того, як їх введе ЄС.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, позиція України щодо ситуації в Білорусі залишається послідовною і незмінною з перших днів конфлікту.

Кулеба не підтвердив, але і не став виключати наміри України піддати санкціям особисто самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, Лукашенко "нишком" вступив на посаду президента.

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