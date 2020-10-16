Беларусь вернется под влияние России, а стремление Александра Лукашенко к многовекторной политике обречено на провал

В частности, об этом прямо заявил российский сенатор Алексей Пушков. Он уверен якобы Минск обречен на союз с РФ после того, как Запад не признал Александра Лукашенко новым президентом Беларуси, передает Диалог.

Последние годы "бацька" пытался уйти от влияния Кремля и искал новых партнеров в Европе, но его потуги и планы потерпели фиаско.

"В этой политике изначально был элемент доморощенности и иллюзорности: слишком уж сильно Беларусь Лукашенко отличалась и прежде от той, которую хотели видеть на Западе. А в послевыборной ситуации западный "вектор" окончательно похоронен, как бы и кто бы не хотел в Минске его сохранить", - заявил Пушков.

Также ранее сообщалось, что Украина присоединится к введенным Европейским Союзом санкциям против режима Александра Лукашенко. Кроме того, Украина рассмотрит вопрос о присоединении к новым ограничениям после того, как их введет ЕС.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, позиция Украины относительно ситуации в Беларуси остается последовательной и неизменной с первых дней конфликта.

Кулеба не подтвердил, но и не стал исключать намерения Украины подвергнуть санкциям лично самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Напомним, Лукашенко "втихаря" вступил в должность президента.

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