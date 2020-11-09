Жителі Баку вивішують на балконах прапори України та інших держав, які підтримули їх під час конфлікту у Нагірному Карабасі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Злий одесит".

Так, у соцмережах опубліковали знакову фотографію з Баку, як азербайджанці вішають на балконах своїх квартир прапори країн, які підтримали їх в боротьбі за звільнення окупованої території Нагірного Карабаху.

"Фото з Баку... Те, що називається - без зайвих слів!" - йдеться у підписі до фото.

Азербайджанець вивісив прапори України, Туреччини, Ізраїлю, Пакистану і Азербайджану. Слід зазначити, що ці держави є союзниками Баку і відкрито висловлюють підтримку територіальної цілісності Азербайджану, не визнаючи так званої "Нагірно-Карабахської республіки".

"Дякую, Україно!", "Ми разом! Дякуємо за підтримку!", "Бажаю українському народу найближчим часом осягнути цю радість теж!", "Ось прям від всієї своєї азербайджанской душі бажаю особисто вам пережити те, що я зараз переживаю. Але щоб вам, українцям, не довелося це чекати довгих 30 років", "Дякую рідним українцям", "Думаю, і прапор Азербайджану буде висіти на балконах Києва, коли візьмемо Крим!" - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Вірменія залишилася без вищих чинів після удару Азербайджану.

Як повідомляла Politeka, Азербайджан не залишив шансів Вірменії в Карабасі: перерізана головна "артерія".

Також Politeka писала, що Азербайджан похвалився колосальними трофеями на полі бою в Карабасі.