Російські миротворці направлені в Карабах



Про це заявив президент РФ Володимир Путін.



"Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент Росії", - цитує "РИА Новости" заяву російського президента.

У Міноборони РФ публікують кадри відправлення військових на територію Карабаху. Згідно з останніми даними, туди вже відправили 10 літаків Іл-76. Всього миротворчий контингент РФ налічуватиме 1960 військовослужбовців зі стрілецькою зброєю, 90 бронетранспортерів, 380 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Всього миротворчий контингент РФ налічуватиме 1960 військовослужбовців зі стрілецькою зброєю, 90 бронетранспортерів, 380 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.





Нагадаємо, вночі, 10 листопада, по відеозв'язку глави держав підписали тристоронню угоду між Вірменією, Азербайджаном і Росією про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі.



Після появи інформації про мирну угоду в центрі Єревана зібралися сотні протестувальників, незгодні з рішенням влади. Протести тривали всю ніч.



Нагадаємо, Росія кинула Вірменських солдатів на "поживу" Азербайджану.

Як повідомляла Politeka, Азербайджан не залишив шансів Вірменії в Карабасі: перерізана головна "артерія".

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