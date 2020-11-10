Президент РФ Володимир Путін припустився помилки відправивши миротворців у Карабах

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив російський військовий експерт Ель Мурід на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, здача позицій Росії в Закавказзі означає фактичну відмову від угод 1828 року.

"Ці угоди видавили Туреччину з Закавказзя і створили умови для затвердження російської зони впливу в цьому регіоні. Можна сказати, що Путін повалив позиції Росії в цьому регіоні глибоко в 19 століття. Геніальний стратег. Якщо це убозтво буде правити нами ще років 20 - ми точно повернемося до ситуації де-небудь часів татаро-монгольського ярма. Фантастичний геополітичний стратег, це нам і справді крупно пощастило. Такого генія давненько в Росії не було", - іронічно підсумував експерт.



Нагадаємо, вночі, 10 листопада, по відеозв'язку глави держав підписали тристоронню угоду між Вірменією, Азербайджаном і Росією про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі.

Після появи інформації про мирну угоду в центрі Єревана зібралися сотні протестувальників, незгодні з рішенням влади. Протести тривали всю ніч.





Також відомо, що на територію Нагірного Карабаху відправлені Російський миротворці, які будуть перебувати там протягом п'яти років.

Нагадаємо, Вірменія залишилася без вищих чинів після удару Азербайджану.

Як повідомляла Politeka, Азербайджан не залишив шансів Вірменії в Карабасі: перерізана головна "артерія".

Також Politeka писала, що Азербайджан похвалився колосальними трофеями на полі бою в Карабасі.