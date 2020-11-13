У Нагірному Карабасі з'явились російські "Гради" і танки, хоча в рамках досягнутих домовленостей ця техніка не повинна була заводитись з РФ

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Мілітарний портал".

Так, у соцмережі з'явились фото- та відеопідтвердження того, що Росія заводить у Нагірний Карабах танки Т-72 та РСЗВ БМ-21 "Град".

Спочатку на території Азербайджану були помічені танки Т-72 зі складу 102-ї військової бази Збройних сил Росії, розташованої у Вірменії.

Зокрема, в мережі з'явилось відео з танками Т-72 ЗС Росії та бортовими номерами 431, 432 та 433.

Танки вдалось ідентифікувати за тактичним знаком, а танк з бортовим номером 431 раніше вже "засвітився" у російському військово-пропагандиському відео з військової бази №102 у Гюмрі.

Також було визначено геолокацію місцевості, де з'явилась військова техніка.

Мова йде про Лачинський коридор неподалік від кордону з Вірменією.

Крім того, під час руху по Лачинському коридору була помічена військова колона російської техніки, в якій, окрім автомобілів, знаходились реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град".

Слід зазначити, що згідно з озвученими домовленостями, з військової техніки, що вводиться в Карабах, передбачається до 90 бронетранспортерів та 360 автомобілів. При цьому те, що Росія заводить у Нагірний Карабах танки та РСЗВ, у публічній площині як в рамках угоди не оголошувалось.

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