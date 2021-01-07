Помер легендарний англійський футболіст, який вписав своє ім'я в історію

Так, на 75-му році життя після нетривалої хвороби помер колишній футболіст "Манчестер Сіті" і збірної Англії Колін Белл.

У колишнього спортсмена залишилася дружина Марі, двоє дітей і четверо онуків. Про смерть Белла повідомляється на офіційному сайті "Манчестер Сіті".

Голова клубу Халдун Аль Мубарак зазначив, що він запам'ятав Коліна як одного з найвеличніших гравців "Манчестер Сіті" за весь час. Крім того, за словами голови клубу, футболіст був скромним і стриманим, але з дуже сильним характером. Небагато гравців залишили в "Сіті" такий незгладимий слід.

"Коліна Белла завжди будуть пам'ятати, як одного з найвеличніших гравців "Манчестер Сіті", і дуже сумні новини про його смерть сьогодні торкнуться всіх, хто пов'язаний з нашим клубом", - заявив глава футбольного клубу Халдун Аль Мубарак.

З 1966 року, Колін Белл почав грати в ФК "Манчестер Сіті". На його рахунку 13 відіграних сезонів. Більшу частину часу, який Белл провів у складі даної команди, він був основним гравцем. Про те, який неймовірно великий внесок він зробив у розвиток клубу, свідчить стенд на стадіоні Etihad, названий на честь Коліна.



Колін Белл широко відомий як кращий гравець "Манчестер Сіті" свого покоління, зігравши 501 матч і забивши за клуб 153 голи за 13 років. Він також відомий як Колін "Король" Белл.

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