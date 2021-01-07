Умер легендарный английский футболист, который вписал свое имя в историю

Так, на 75-м году жизни после непродолжительной болезни скончался бывший футболист "Манчестер Сити" и сборной Англии Колин Белл.

У бывшего спортсмена осталась жена Мари, двое детей и четверо внуков. О кончине Белла сообщается на официальном сайте "Манчестер Сити".

Председатель клуба Халдун Аль Мубарак отметил, что он запомнил Колина как одного из самых величайших игроков "Манчестер Сити" за всё время. Кроме того, по словам председателя, футболист был скромным и сдержанным, но с очень сильным характером. Немногие игроки оставили в "Сити" такой неизгладимый след.

"Колина Белла всегда будут помнить, как одного из величайших игроков "Манчестер Сити", и очень печальные новости о его кончине сегодня коснутся всех, кто связан с нашим клубом", - заявил глава футбольного клуба Халдун Аль Мубарак.

С 1966 года, Колин Белл начал играть в ФК "Манчестер Сити". На его счету 13 отыгранных сезонов. Большую часть времени, которое Белл провел в составе данной команды, он был основным игроком. О том, какой невероятно большой вклад он сделал в развитие клуба, свидетельствует стенд на стадионе Etihad, названный в честь Колина.



Колин Белл широко известен как лучший игрок "Манчестер Сити" своего поколения, сыграв 501 матч и забив за клуб 153 гола за 13 лет. Он также известный как Колин "Король" Белл.

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