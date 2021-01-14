Стали відомі остаточні цифри щодо імпічменту президенту США Дональду Трампу

Нижня палата Конгресу США більшістю голосів затвердила звинувачення проти президента Дональда Трампа. За імпічмент проголосував 232 конгресмена, проти — 197. При цьому, імпічмент підтримали 10 республіканців.

Спікер нижньої палати Конгресу Ненсі Пелосі після голосування зробила гучну заяву про Трампа:

"Він повинен піти. Він являє собою явну і актуальну загрозу для країни. Президент повинен бути підданий імпічменту. Я вважаю, що президент повинен бути визнаний винним Сенатом".

Тепер документ буде переданий до Сенату. Щоб оголосити імпічмент Трампу, резолюцію повинні підтримати дві третини сенаторів, тобто 67 з 100.

Примітно, що Трамп, який залишає посаду 20 січня, став першим президентом в історії США, якому двічі оголосили імпічмент. У грудні 2019 року, після того, як демократи отримали більшість в нижній палаті в результаті проміжних виборів, палата представників також проголосувала за резолюцію про імпічмент Трампа, але через сенат документ не пройшов.

Зазначимо, цього разу імпічмент оголошено за єдиною статтею - підбурювання до заколоту. У резолюції йдеться, що дії голови держави підпадають під конституційне формулювання "тяжкі злочини і проступки".

Питання про відсторонення Трампа тепер має розглянути Сенат, який до 19 січня перебуває на канікулах. Сенат не встигне проголосувати до кінця терміну Трампа, але верхня палата має право продовжити розглядати імпічмент і після 20 січня. Крім того, Сенат зможе заборонити Трампу претендувати на інші державні посади.

Ситуацію активно коментують в Мережі.

"Двічі? Чому його не притягнули до відповідальності в перший раз?"; "Мені так його шкода, його життя руйнується, 2 імпічмента, програш народного голосування, заборгував мільйони банкам, які заважали йому брати більше позиків, пориває зв'язків з бізнесом. Зачекайте, що я говорю, мені не шкода його, він цього заслуговує"; "Що відбувається? Він буде арештований? Що ще більш важливо, чи ховаються від нього коди ядерних боєголовок?", - пишуть користувачі Твіттера.

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