Експерт Українського інституту майбутнього Ілля Куса в програмі «Романенко. Беседы» заявив, що Китаю вигідно співпрацювати з Україною.

За його словами, Китай сприймає Україну як маріонетку США. І через це у нас можуть виникнути проблеми з іншими країнами світу.

«Потенційно будь-які серйозні переговори на високому рівні з якимись іноземними партнерами будуть натикатися на це ось «а, зрозуміло, Штати». Особливо після цих історій, коли Україна досить відверто і публічно, по суті, підтримала Штати», - говорить експерт.

Куса підкреслює, що історія з «Мотор Січчю» почалася відразу після приїзду колишнього радника Трампа Джона Болтона в Україну.

«Зараз відносини з Китаєм знаходяться напевно в гіршій точці, скільки я пам'ятаю. Найкращими вони були ще при Кучмі, але, до речі, при Порошенку в 2015 році вони ще непогано розвивалися, коли ми підписали документ про стратегічне співробітництво з Китаєм з приводу нового «шовкового шляху». У нас є документ, підписаний з ними, про розвиток цього напрямку. Це незважаючи на те, що після 2014 року і анексії Криму китайці переглянули свої плани щодо України», - нагадує він.

Експерт вважає, що Китаю вигідно співпрацювати з Україною, а не вступати в конфронтацію.

Також він прокоментував візит китайської делегації до окупованого Криму.

«Сьогодні у нас з Китаєм все погано. І ось цей кримський візит – це сигнал від китайців чітко політичний. За великим рахунком вони показують «не хочете – ми звернемося до інших партнерів», - підсумував Куса.

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