Эксперт Украинского института будущего Илия Куса в программе «Романенко. Беседы» заявил, что Китаю выгодно сотрудничать с Украиной.

По его словам, Китай воспринимает Украину как марионетку США. И из-за этого у нас могут возникнуть проблемы с другими странами мира.

«Потенциально любые серьезные переговоры на высоком уровне с какими-то иностранными партнерами будут натыкаться на это вот «а, понятно, Штаты». Особенно после этих историй, когда Украина достаточно откровенно и публично, по сути, поддержала Штаты», - говорит эксперт.

Куса подчеркивает, что история с «Мотор Сичью» началась сразу после приезда бывшего советника Трампа Джона Болтона в Украину.

«Сейчас отношения с Китаем находятся наверно в худшей точке, сколько я помню. Лучше всего они были еще при Кучме, но, кстати, при Порошенко в 2015 году они еще неплохо развивались, когда мы подписали документ о стратегическом сотрудничестве с Китаем по поводу нового «шелкового пути». У нас есть документ, подписанный с ними, о развитии этого направления. Это несмотря на то, что после 2014 года и аннексии Крыма китайцы пересмотрели свои планы по Украине», - напоминает он.

Эксперт считает, что Китаю выгодно сотрудничать с Украиной, а не вступать в конфронтации.

Также он прокомментировал визит китайской делегации в оккупированный Крым.

«Сегодня у нас с Китаем все плохо. И вот этот крымский визит – это сигнал от китайцев четко политический. По большому счету они показывают «не хотите – мы обратимся к другим партнерам», - подытожил Куса.

Ранее Politeka сообщала, что Кущ рассказал, какой парадокс происходит в украинской экономике .