Может ли Украина в своём нынешнем противостоянии с Россией рассчитывать на международную поддержку? И если да, то какого рода может быть эта поддержка?
Ситуацию в программе «Ход Королевы» рассматривает юрист, адвокат и юридический кризис-менеджер Евгений Лосовский.
«По итогам международных встреч мы видим, что помощь может быть оказана. Но, например, позиция Соединённых Штатов – колеблющаяся, нестабильная. Кто мы для них? Мы и не союзники США, и не члены НАТО. Нужно поставить точки над «i»: мы вообще не являемся членами какого-либо военного блока», - говорит Лосовский.
По его мнению, нужно чётко понимать: нам никто ничего не должен. Одно дело, если человек взял кредит, не вернул – и у него отбирают квартиру. Это подтверждается документами, это можно, что называется, «пощупать». Но граждане Украины не могут ничего пощупать и решить: является ли это гарантией их безопасности? Уверенности нет, поэтому и выводы делать нельзя.
Ранее, как сообщает Politeka, Руслан Бортник выражал мнение, что Соединённые Штаты могут прийти на помощь Украине – но не персонально Владимиру Зеленскому.
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