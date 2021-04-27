22 квітня Лукашенко і Путін зустрілися в Москві. Під час переговорів було обговорено питання і домовленості, які передбачають фактичний початок злиття Білорусі і Росії в одну державу.

Політолог Руслан Бортник у своєму блозі розповів про можливе злиття Росії і Білорусі в одну державу.

«На новій зустрічі Путіна і Лукашенка було заявлено, що Росія і Білорусь підписали понад 20 карт реінтеграції, тобто актуалізується тема союзної держави. На осінь заплановано підписання фінальних великих документів. Очікується, що будуть підписані документи, що стосуються спільного емісійного центру», - зазначив Бортник.

За словами експерта, російський рубль може бути впроваджений в економічну систему Білорусі. Очікується підписання документів про спільне управління економікою і податками.

«Тема інтеграції Росії та Білорусі, можливо, буде головною під час російських виборів до парламенту цього року, а не тема України. І це можливо навіть добре», - підкреслив Бортник.

Політолог зазначив, що дана тема відверне увагу Росії від інших проблем. Ці домовленості це ще один крок до злиття Росії і Білорусі в одну державу.

Нагадаємо, для Politeka Бортник розповів про ризик загострення конфлікту на Донбасі.

Раніше Politeka публікувала думку Бортника про можливість переговорів Путіна і Зеленського на Донбасі.