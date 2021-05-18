Конфликт в Нагорном Карабахе так и остался не разрешен, неизвестно, когда может наступить горячая фаза, но пока не видно, чтобы стороны шли навстречу друг другу. Такую серьезную тему обсудил независимый журналист, медиаэксперт Карен Мадоян с экспертом по международной и внутренней политике Юрием Романенко в программе «Романенко беседы» на Youtube .

«В Баку и в Ереване изначально были определенные посылы о том, что нужно начинать общаться, исходя из ситуации, которая сейчас сложилась, но на самом деле на данный момент мы видим совсем другие заявления. Баку постоянно поднимает вопрос о территориальной целостности Армении. Алиев недавно ставил под вопрос принадлежность Сюникской области, где как раз должен проходить транспортный коридор, о котором договорились», - подчеркнул он.

Мадоян сказал, что в данной ситуации Армения загнала себя немножко в тупик, ряд азербайджанских политиков высказывались в том ключе, что сейчас в Карабахе находятся российские миротворцы, там есть местное население и для того, чтобы был какой-то маршрут и связь с Арменией, им оставили Лачинский коридор, тем самым говоря, что свою часть договоренностей выполнили.

«Теперь пришло время армян подумать, чтобы выполнять свою часть договоренностей. Речь идет о том самом коридоре с Нахичеванской областью. И в данном случае никаких подвижек со стороны Еревана они не видят, и я думаю, что Пашинян не будет спешить с этим, потому что мы можем представить тот уровень предательства, который начнется в армянском обществе», - акцентировал он.

Мадоян резюмировал, что сейчас все ждут выборов в Армении, и поэтому в Азербайджане очень осторожно подходят к этому вопросу, и нет таких агрессивных заявлений с требованием выполнения части договоренности Арменией. Сейчас, по его словам, нет видимости того, что в Азербайджане настроены на миролюбивую риторику, и пока сложно говорить, настроены ли в Баку на позитивные шаги в сторону Еревана.

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