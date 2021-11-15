Помер Девід Фокс - знаменитий канадський актор-ветеран кіно і ТБ, артист озвучення і сценарист, смерть наздогнала його 13 листопада в хоспісі в Торонто.

Фокс помер у віці 80 років після тривалої боротьби з раком. Про це повідомляється на ресурсі NecroCanada.

"Він був уособленням нового покоління акторів 70-х, які принесли в театр свій життєвий досвід і канадський голос. Він був неперевершеним художником і джентльменом, який продовжував працювати над проектами будь-якого масштабу", - йдеться в повідомленні колеги актора Енді Маккіма.

Художній керівник театру "Блайта" Гіл Гарратт згадав актора як "титана" канадської сцени.

"З його значним зростанням, гострим розумом і вірним серцем Фокс володів такою владою на сцені, яка втягнула всіх нас глибше в мрію", - зазначив Гаррат.

В кінці 60-х Девід Фокс почав зніматися в кіно. У фільмографії - понад 120 проектів: "Маленький бродяга", "Чаклунство", "Альфред Хічкок представляє", "Полтергейст: Спадщина", "Пси Фактор", "Строго на південь", "Сіра сова", "Шостий елемент", "Темне дитя", "Останній кандидат", "Тихоокеанський рубіж", "Енн" та інші.

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