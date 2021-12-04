Раптово не стало актора і каскадера з Росії, який брав участь в постановках і виконував трюки в багатьох фільмах і серіалах.

Ігор Афонін покинув цей світ 3 грудня. Йому було 60 років. Трагічну звістку повідомили на порталі Kino-Teatr.ru.

Причиною смерті кіноактора називають - гостра серцева недостатність.

Ігор Афонін прийшов у кіно як каскадер — наприкінці 1990-х років. Він брав участь у постановці та виконанні трюків у картинах «Новорічна історія», «День повного місяця», «Головний калібр», «полювання», «боєць», «Мертве серце» та інших.

Також Афонін знімався як актор, в основному - в епізодичних ролях. У його творчому доробку роботи у фільмах "інструктор", «Лабіринти розуму», «Сволоти», "Пантера", " Панове офіцери. Врятувати імператора", "Собр", "Спецкор відділу розслідувань", "Мама-детектив", "Розшук " та ін.

Відомо, що останньою роботою артиста стала роль охоронця фабрики в серіалі «Чужа зграя».

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