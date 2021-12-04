Внезапно не стало актера и каскадера из России, который участвовал в постановках и исполнял трюки во многих фильмах и сериалах.

Игорь Афонин покинул этот мир 3 декабря. Ему было 60 лет. Трагическое известие сообщили на портале Kino-Teatr.ru.

Причиной смерти киноактера называют - острая сердечная недостаточность.

Игорь Афонин пришел в кино как каскадер — в конце 1990-х годов. Он участвовал в постановке и исполнении трюков в картинах «Новогодняя история», «День полнолуния», «Главный калибр», «Охота», «Боец», «Мертвое сердце» и других.

Также Афонин снимался как актер, в основном — в эпизодических ролях. В его творческом багаже работы в фильмах «Инструктор», «Лабиринты разума», «Сволочи», «Пантера», «Господа офицеры. Спасти императора», «Собр», «Спецкор отдела расследований», «Мама-детектив», «Розыск» и др.

Известно, что последней работой артиста стала роль охранника фабрики в сериале «Чужая стая».

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