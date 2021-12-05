Відомий радянський і російський актор, продюсер, а також творець відомого кінофестивалю «Кінотавр» помер у лікарні, так і не вийшовши з коми.
Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на російські ЗМІ. Відомо, що Марк Рудінштейн помер у віці 75 років. Як розповіли близькі з оточення актора, він пішов з життя в лікарні на Таганці.
Відомо, що в листопаді Рудінштейн переніс серцевий напад, після чого впав у кому. Стан чоловіка з того часу тільки погіршувався.
Відзначимо, що актор народився в Одесі. Серед найвідоміших фільмів з його участю - "Приходь на мене подивитися", "Солдати". На одній акторській кар'єрі чоловік не зупинився і спробував себе в ролі продюсера. У 1980-х він працював директором ВІА "Лийся, пісня". А в 1990-му році провів перший «Кінотавр», який згодом став важливим і престижним фестивалем.
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У 1982 році Рудінштейна засудили на шість років позбавлення волі за «дачу хабарів». Він вийшов з в'язниці через 11 місяців, після чого був виправданий.
Нагадаємо, що помер популярний актор:"останні дні перетворилися на пекло".
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