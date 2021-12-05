На 81 році життя зупинилося серце відомого російського журналіста, автора та виконавця бардівських пісень Сергія Крилова, який до останніх днів організовував фестивалі по всій країні.

На офіційній сторінці видання "Комсомольська правда" повідомили, що 30 листопада у віці 80 років з життя пішов відомий російський бард та журналіст Сергій Крилов, який написав більше 100 пісень за життя.

"Головною його пристрастю була поезія пісні. Сергій Крилов до кінця життя організовував та вів незліченні бардівські фестивалі по всій країні від Камчатки до Калініграда. Ми втратили душевного друга та колегу. Світла тобі пам'ять, Сергію!", - написали на сторінці.

Про причини смерті Сергія Крилова поки нічого не відомо.

Найвідоміші пісні барда "Песня о маленьком трубаче" і "Зимняя сказка", яка стала народною.

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