Ветеран індійського кіно і ТБ Шиварам помер 4 грудня, напередодні він отримав травму під час однієї з релігійної церемоній.

Про це повідомляє видання Times of India з посиланням на сина артиста. Шиварам помер у реанімації приватного госпіталю в Бангалорі, куди потрапив з серйозною травмою голови.

Як розповів його син, Шиварам впав у своєму будинку, виконуючи релігійний обряд, і вдарився головою об підлогу. Сканування виявило крововилив, при цьому операція була виключена - в силу віку пацієнта.

Смерть актора залишила кіноіндустрію Індії в траурному стані. Журналіст і письменник Вішвешвар Бхат написав: "Я глибоко оплакую смерть легендарного актора Шиварама або Шивараманна, як його ніжно називали його друзі і послідовники. Він був ласкавою людиною, я буду його пам'ятати завжди".

Шиварам був успішним актором другого плану протягом більше шести десятиліть і зіграв ролі, що запам'ятались в багатьох фільмах. Він зарекомендував себе актором, який відмінно справлявся як з емоційними, так і з гумористичними ролями.

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