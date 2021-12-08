Ветеран индийского кино и ТВ Шиварам скончался 4 декабря, накануне он получил травму во время одной из религиозной церемоний.

Об этом сообщает издание Times of India со ссылкой на сына артиста. Шиварам скончался в реанимации частного госпиталя в Бангалоре, куда попал с серьезной травмой головы.

Как рассказал его сын, Шиварам упал в своем доме, выполняя религиозный обряд, и ударился головой об пол. Сканирование выявило кровоизлияние, при этом операция была исключена - в силу возраста пациента.

Кончина актера оставила киноиндустрию Индии в траурном состоянии. Журналист и писатель Вишвешвар Бхат написал: "Я глубоко оплакиваю смерть легендарного актера Шиварама или Шивараманна, как его нежно называли его друзья и последователи. Он был ласковым человеком, я буду его помнить всегда".

Шиварам был успешным актером второго плана на протяжении более шести десятилетий и сыграл запоминающиеся роли во многих фильмах. Он зарекомендовал себя актером, который отлично справлялся как с эмоциональными, так и с юмористическими ролями.

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