Пішов з життя 36-річний актор кіно і ТБ Брахма Мішра - точна причина смерті актора стане відома лише після розтину і проведення всіх експертиз криміналістами.

Про це повідомило Times of India. Напіврозкладене тіло артиста Брахма Мішра було виявлено в його квартирі в елітному районі Мумбаї Версова.

У квартиру актора проникли поліцейські після того, як сусіди поскаржилися на сморід, що виходив з неї. Відомо, що 29 листопада Брахма звернувся до лікарів зі скаргами на болі в грудях і, отримавши ліки, був відправлений додому. Там він і помер, за попередніми даними, від серцевого нападу. Тіло лежало у ванній.

Брахма Мішра народився в 1985 році, а зніматися в кіно почав в нульових роках.

Його можна побачити в таких картинах: "Манджхі: людина гори", "Наречена Бадрінатха", ситком "Офіс проти офісу", "Битва при Сарагахрі", "Прекрасна кохана". Шанувальники актора і його партнери не в собі від ранньої смерті Мішри.

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