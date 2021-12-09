Ушел из жизни 36-летний актер кино и ТВ Брахма Мишра - точная причина смерти актера станет известна лишь после вскрытия и проведения всех экспертиз криминалистами.

Об этом сообщили Times of India. Полуразложившееся тело артиста Брахма Мишра было обнаружено в его квартире в элитном районе Мумбаи Версова.

В квартиру актера проникли полицейские после того, как соседи пожаловались на исходившее из нее зловоние. Известно, что 29 ноября Брахма обратился к врачам с жалобами на боли в груди и, получив лекарства, был отправлен домой. Там он и скончался, по предвадительным данным, от сердечного приступа. Тело лежало в ванной.

Брахма Мишра родился в 1985 году, а сниматься в кино начал в нулевых годах.

Его можно увидеть в таких картинах: "Манджхи: Человек горы", "Невеста Бадринатха", ситком "Офис против офиса", "Битва при Сарагахри", "Прекрасная возлюбленная". Поклонники актера и его партнеры не в себе от ранней кончины Мишры.

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